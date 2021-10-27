"Водитель вышел и поздоровался: "Я тебе сейчас..." Актриса Римма Зюбина попала в аварию

На обнародованном ролике запечатлены два автомобиля, столкнувшиеся бамперами. Артистка ехала на белом Nissan. По ее словам, водитель черного Lexus выехал на встречную полосу, по которой двигался их автомобиль, и совершил столкновение. За рулем авто актрисы был ее сын Даниил.

"Водитель выехал на встречную полосу – на нашу полосу. Мы не уступили, и он нас наказал. Вышел и поздоровался: "Я тебе сейчас ...бало разобью", – написала артистка.

Зюбина сообщила, что вызвала полицию.