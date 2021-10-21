Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева попала в ДТП

Гвоздева: Как говорится, дистанцию нужно соблюдать. Въехали в зад, ждем полицию Фото: ilonagvozdeva / Instagram

"Приехали", – подписала она ролик, на котором был запечатлен поврежденный задний бампер ее авто.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

"Главное, все живы. Железо можно починить", – спустя время сообщила танцовщица, записав новый ролик в салоне своего авто.

Это видео были снято в темное время суток, но хореограф разместила его утром 21 октября.

"Как говорится, дистанцию нужно соблюдать. Въехали в зад, ждем полицию", – прокомментировала она случившееся на камеру.