"Черный лебедь", "юморной полицейский", "новое дыхание". Гвоздева рассказала, как продюсеры распределили роли между судьями "Танцев со звездами"

"Я не знаю, какая идея будет у продюсеров данного сезона, но я хочу сказать, что нужно быть очень внутренне готовым быть не такой, какой тебя хотят видеть многие. Вот это сложно. Сложно остаться самой собой в рамках шоу", – отметила она.
Гвоздева подчеркнула, что в шоу у каждого героя должен быть свой образ, и у членов жюри тоже.
"Екатерина Игоревна [Кухар]– она у нас "черный лебедь" этого проекта. Влад Яма, он такой добрый, юморной полицейский этого проекта. Максим Чмерковский – это новое дыхание, это американская школа видения, это профессиональный исполнитель, который знает это шоу изнутри полностью. Если бы я появилась и ставила тут всем десятки, вообще была бы самая классная для всех участников, но, поверьте мне, большинство бы зрителей сказали: "Ну, и смысл?" – отметила она.
Гвоздева подчеркнула, что всем не угодишь.
"Я все-таки считаю, что нужно держать свое слово, нужно придерживаться своих утверждений. Я так и сделала. Это может кому-то не нравиться, но продолжать ли мне участие в качестве члена жюри, я, наверное, пока подумаю. Не потому что я испугалась, а потому что я не знаю, как правильно эмоционально переносить вот этот весь всплеск эмоций. Когда ты говоришь правду, ты понимаешь, что, наверное, она никому не нужна", – отметила хореограф.
Илона Гвоздева была приглашенной судьей эфира "Танцев со звездами" от 3 октября.
Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Участие в проекте изначально принимали 14 украинских знаменитостей. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
После пяти эфиров проект покинули уже четыре пары – музыкант Фагот и Екатерина Тришина, актер и стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер Денис Самсон, а за неделю до этого участие прекратили капитан молдавской команды "Стояновка", являющейся участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта является хореограф Елена Коляденко.