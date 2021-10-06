"Черный лебедь", "юморной полицейский", "новое дыхание". Гвоздева рассказала, как продюсеры распределили роли между судьями "Танцев со звездами"

"Я не знаю, какая идея будет у продюсеров данного сезона, но я хочу сказать, что нужно быть очень внутренне готовым быть не такой, какой тебя хотят видеть многие. Вот это сложно. Сложно остаться самой собой в рамках шоу", – отметила она.

Гвоздева подчеркнула, что в шоу у каждого героя должен быть свой образ, и у членов жюри тоже.

"Екатерина Игоревна [Кухар]– она у нас "черный лебедь" этого проекта. Влад Яма, он такой добрый, юморной полицейский этого проекта. Максим Чмерковский – это новое дыхание, это американская школа видения, это профессиональный исполнитель, который знает это шоу изнутри полностью. Если бы я появилась и ставила тут всем десятки, вообще была бы самая классная для всех участников, но, поверьте мне, большинство бы зрителей сказали: "Ну, и смысл?" – отметила она.

Гвоздева подчеркнула, что всем не угодишь.

"Я все-таки считаю, что нужно держать свое слово, нужно придерживаться своих утверждений. Я так и сделала. Это может кому-то не нравиться, но продолжать ли мне участие в качестве члена жюри, я, наверное, пока подумаю. Не потому что я испугалась, а потому что я не знаю, как правильно эмоционально переносить вот этот весь всплеск эмоций. Когда ты говоришь правду, ты понимаешь, что, наверное, она никому не нужна", – отметила хореограф.