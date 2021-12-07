  Главный герой шоу "Холостяк 10 " Максим Михайлюк сбил в Киеве человека. Потерпевшего госпитализировали

Михайлюк после ДТП от медицинской помощи отказался Фото: flymax305 / Instagram

В полиции подчеркнули, что пострадавший пешеход был госпитализирован с травмой головы, а на месте аварии работала следственно-оперативная группа. Другой информации не сообщалось.

Журналисты канала Live в вечернем новостном выпуске 6 декабря отметили, что ДТП с участием Михайлюка произошло в Печерском районе столицы, на улице Бойчука, 4 декабря.

"Я ехал, потом остановился на светофоре. Начали двигаться на зеленый свет, поехали, и здесь резко появились эти люди. Слева направо перебегали", – прокомментировал аварию в разговоре с патрульными Михайлюк.

От медицинской помощи он отказался. Авторы видео также показали машину Михайлюка – после столкновения у автомобиля повреждено лобовое стекло.

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Видео: Новини.LIVE / YouTube