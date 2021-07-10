  Герой "Холостяка 10" тайно женился. Первые кадры церемонии

Торжество состоялось в четверг, 8 июля. Жених и невеста отказались от традиционных свадебных нарядов. Хлистун выбрала белое платье-миди свободного кроя с рукавами-фонариками. Михайлюк же облачился в белую футболку, джинсовые шорты и белые кроссовки.

На событие они взяли свою двухмесячную дочь Ариану, которая была одета в коралловое платьице с цветочным принтом.

"Не буду описывать атмосферу романтики церемонии, сюрпризы процесса, как подарок судьбы и нежность взаимных отношений... Констатирую факт: очень классная, нежная, красивая пара", – описала Макса и Дашу ведущая церемонии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ведуча Юлія Кряжева (@juliya.kryazheva)

Ведущая в Stories опубликовала серию видео с церемонии, их продублировал YouTube-канал Glam Wish.

ВИДЕО

Видео: Glam Wish / YouTube