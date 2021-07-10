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10 июля, 2021
 
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Герой "Холостяка 10" тайно женился. Первые кадры церемонии

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Михайлюк и Хлистун познакомились после проекта "Холостяк 10"
Михайлюк и Хлистун познакомились после проекта "Холостяк 10"
Фото: dasha_khlystun_ / Instagram

Герой "Холостяка 10" Максим Михайлюк тайно женился на матери своей дочери, модели Дарье Хлистун. Соответствующие кадры в Instagram Stories опубликовали сама Хлистун, а также ведущая свадебной церемонии влюбленных Юлия Кряжева.

Торжество состоялось в четверг, 8 июля. Жених и невеста отказались от традиционных свадебных нарядов. Хлистун выбрала белое платье-миди свободного кроя с рукавами-фонариками. Михайлюк же облачился в белую футболку, джинсовые шорты и белые кроссовки.

На событие они взяли свою двухмесячную дочь Ариану, которая была одета в коралловое платьице с цветочным принтом.

"Не буду описывать атмосферу романтики церемонии, сюрпризы процесса, как подарок судьбы и нежность взаимных отношений... Констатирую факт: очень классная, нежная, красивая пара", – описала Макса и Дашу ведущая церемонии.

Ведущая в Stories опубликовала серию видео с церемонии, их продублировал YouTube-канал Glam Wish.

ВИДЕО
Видео: Glam Wish / YouTube
Контекст:

Михайлюк стал героем "Холостяка 10" в 2020 году. В финале он выбрал гимнастку Дарью Ульянову, однако пара отношения не продолжила.

Уже после проекта Михайлюк познакомился в Instagram с Хлистун, у пары завязались отношения. Вскоре они стали жить вместе, а в конце апреля у них родилась дочь.

Теги: свадьба, Холостяк, Максим Михайлюк
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