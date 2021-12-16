Во Львове мать погибшего 19-летнего скутериста отсудила у виновника ДТП 900 тыс. грн

Суд также взыскал со страховой компании почти 154 тыс. грн в пользу матери погибшего Фото: depositphotos.com

Как указано в приговоре суда, авария произошла 18 июля 2020 года на улице Кульпарковской во Львове. Иванов управлял автомобилем Opel Astra и, поворачивая с одной улицы на другую, не предоставил преимущество в движении скутеру Honda Giorno. В результате столкновения скутерист попал в больницу, где от полученных травм умер, пишет издание.

Мать погибшего парня подала иск в страховую компанию о взыскании 254 тыс. грн материального ущерба (расходы на лечение и захоронение) и иск к виновнику ДТП о возмещении моральной компенсации в размере 1,5 млн грн.

Сообщается, что виновник ДТП на заседании суда признал свою вину, адвокат заявил, что его клиент уже добровольно возместил 200 тыс. грн.

Изучив материалы дела, судья Юрий Ванивский признал водителя Opel Astra виновным в ДТП и назначил ему три года тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами в течение года. Однако своим решением судья уволил мужчину от основного наказания, установив 1,5 года условно.

Суд также взыскал со страховой компании почти 154 тыс. грн в пользу матери погибшего. 900 тыс. грн моральной компенсации должен выплатить виновник ДТП, пишет Zaxid.net.

На приговор суда еще может быть подана апелляция.