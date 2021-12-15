Рекорд в Черновцах. Полиция остановила водителя со смертельной дозой алкоголя в крови

5,0 промилле алкоголя в крови человека считается относительно смертельной дозой, отметили в полиции Фото: Патрульна поліція Чернівецької області / Facebook

"В ходе общения инспекторы заметили, что у водителя есть признаки сильного алкогольного опьянения и просто поразительный результат теста на состояние опьянения – 5,0 промилле", – говорится в сообщении.

Отмечается, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, который управляет автомобилем, – 0,2 промилле, более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением, а 5,0 – относительно смертельная доза.

Правоохранители составили на водителя протокол согласно ст. 130 Кодекса Украины об административных нарушениях (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и вынесли постановление согласно ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов).