Возле Мариуполя пьяный водитель пытался прорваться через блокпост, нацгвардейцы открыли огонь по машине

Попытку прорыва мужчина предпринял, когда военный наряд остановил автомобиль для проведения проверки. На предупредительный выстрел в воздух он не отреагировал.

"В связи с этим для остановки автомобиля, согласно ст. 18 закона Украины "О Национальной гвардии Украины", военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса", – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 39-летний житель Донецкой области. Для выяснения обстоятельств инцидента на место вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.

В пресс-службе подчеркнули, что работа подразделений Национальной гвардии в районе проведения операции Объединенных сил нацелена на контрдиверсионные мероприятия, проверку транспортных средств, документов и лиц по базе розыска для пресечения незаконной перевозки оружия, боеприпасов, наркотических веществ и выявления нарушителей законов Украины.