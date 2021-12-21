В Каменском в жилом доме взорвался газ. Фото

"В квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением, в результате чего пострадал один человек, он госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

Из-за взрыва были повреждены межкомнатные перегородки, стена между двумя квартирами и появились трещины в перекрытиях между четвертым и пятым этажами. В другом сообщении ГСЧС уточнила, что взрывом также повреждены окна и двери в квартире, где он случился.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Пострадавшему 27 лет, у него ожоги 50% поверхности тела. Он попал в реанимацию.

Пожар охватил площадь 50 м², его потушили менее чем за час. С пламенем боролись 12 спасателей, было привлечено три единицы техники.

От газоснабжения полностью отключен первый подъезд дома.