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В Херсоне двое мужчин подорвали гранату – полиция

Подозреваемых задержали в Николаеве
Подозреваемых задержали в Николаеве
Фото: hr.npu.gov.ua

Правоохранители задержали двух мужчин, которые подоровали гранату в Херсоне. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба областной полиции.

Информацию о взрыве правоохранители получили вечером 16 декабря.

"В ходе осмотра выяснилось, что взрыв произошел у двухэтажного здания, где на первом этаже расположен офис частного предпринимателя. Мужчина в это время находился в помещении. Когда раздался взрыв, он сразу нажал тревожную кнопку охранной фирмы", – сообщили в пресс-службе.

В результате взрыва никто не пострадал, фасад здания был поврежден.

"По изъятым вещественным доказательствам взрывотехники установили, что неизвестные злоумышленники использовали гранату типа РГД-5. Сотрудники полиции отработали парковую зону, опросили рядовых граждан, посетителей и работников расположенных на территории парка заведений отдыха. Также были изучены записи камер видеонаблюдения, расположенных на ближайших улицах и зданиях", – говорится в сообщении.

Полиция установила, что двое злоумышленников уехали на авто в сторону Николаева. 

"На одной из улиц Николаева правоохранители заблокировали транспортное средство и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей Николаевской области в возрасте 27 и 30 лет", – сообщили в полиции.

Мужчин доставили в Херсон. Им сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Следователи намерены ходатайствовать об их аресте.

"Также задержанные проверяются на причастность к совершению других преступлений, связанных с повреждением имущества, как на территории Херсона, так и области", – добавили в полиции.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, взрыв, Николаев, полиция, граната
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