В Австрии 11-летний мальчик зажег бенгальский огонь возле елки. Произошел пожар, сгорело два дома

Инцидент произошел вечером. 11-летний мальчик зажег бенгальский огонь, от него загорелась елка и весь дом.

Elfjähriger löste mit Wunderkerze Großbrand aus: Die Feuerwehr musste mit 140 Einsatzkräften anrücken. Zwei Häuser sind nicht mehr bewohnbar.https://t.co/uQSu9Od7fz pic.twitter.com/TLqTeXZz1e — Kronen Zeitung (@krone_at) December 24, 2021

Пламя распространилось на соседний дом. vorarlberg.ORF.at отмечает, что речь идет о дуплексе – спаренном доме, рассчитанном на проживание двух семей. Пожар тушили 140 спасателей на 17 автомобилях.

Огонь смогли потушить только на следующий день, но оба дома непригодны для проживания в них. Пострадавших нет, всем жильцам удалось спастись.