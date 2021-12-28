От 50 минут до двух часов. "Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов из-за непогоды

"Из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении юга и запада Украины и обратно", – отметили в посте.
На 47 минут задерживается поезд №12 "Киев – Новоалексеевка" и более чем на два часа – поезд №81 "Харьков – Новоалексеевка".
Укргидрометцентр сообщал об ухудшении погоды 27–28 декабря. Синоптики отметили, что над Украиной находится активный циклон, который принесет значительные осадки. Ухудшение погодных условий может стать причиной нарушения движения транспорта и спровоцировать отключение населенных пунктов от электричества.