На дорогах может быть гололедица, говорят в Укргидрометцентре Фото: Укравтодор / Facebook

"В результате выхода активного циклона в Украине ожидается усложнение погодных условий: 27 декабря днем в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, на протяжении 28 декабря в южных, ночью и Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем в центральных и восточных областях значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10–20 см), налипание мокрого снега. В южной части днем и в центральных областях мокрый снег и дождь, гололедица; в Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра 15–20 м/с, метели, снежные заносы, на дорогах страны гололедица", – сказано в сообщении.

Такое ухудшение погодных условий может стать причиной нарушения движения транспорта на дорогах и спровоцировать отключение населенных пунктов от электричества, предупреждают в Укргидрометцентре.

В связи с этим объявлен первый, желтый уровень опасности.