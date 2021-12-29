В перенасыщенной кислородом палате зажгли свечу за упокой. В ГСЧС рассказали подробности пожара в реанимации в Ивано-Франковской области

"В реанимации работали одновременно пять кислородных концентраторов, воздух был перенасыщен кислородом. После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19 один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с кислородом в реанимационной палате произошло возгорание. В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать", – говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности погибли три человека.

"Призываем руководителей медицинских учреждений строго запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования", – добавили в ведомстве.