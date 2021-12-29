В перенасыщенной кислородом палате зажгли свечу за упокой. В ГСЧС рассказали подробности пожара в реанимации в Ивано-Франковской области

"В реанимации работали одновременно пять кислородных концентраторов, воздух был перенасыщен кислородом. После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19 один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с кислородом в реанимационной палате произошло возгорание. В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать", – говорится в сообщении.
В ГСЧС подчеркнули, что из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности погибли три человека.
"Призываем руководителей медицинских учреждений строго запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования", – добавили в ведомстве.
28 декабря в городе Косов Ивано-Франковской области в палате реанимационного отделения районной больницы произошел пожар.
Минздрав Украины на странице в Facebook проинформировал, что пожар в больнице начался после взрыва.
Национальная полиция сообщила, что все три жертвы пожара были пациентами больницы.
По данным ГСЧС, также пострадали четыре медика, двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести. Они госпитализированы с ожогами.