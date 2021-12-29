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45% украинцев главным разочарованием 2021 года среди всех украинских политиков считают Зеленского – опрос

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Согласно результатам опроса, Зеленского политиком 2021 года считают 17,3% украинцев
Согласно результатам опроса, Зеленского политиком 2021 года считают 17,3% украинцев
Фото: ЕРА

45,1% украинцев главным разочарованием 2021 года среди всех украинских политических деятелей считают президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 декабря результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

8,5% опрошенных разочарованием уходящего года назвали пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

3,4% респондентов сказали, что больше всех разочарованы в нардепе от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Викторе Медведчуке.

3% украинцев считают разочарованием года нардепа, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Еще 3% граждан разочарованы во всех политиках.

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса, Зеленского политиком 2021 года считают 17,3% украинцев.

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его оппонента Порошенко – 24,45%.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, политика, Владимир Зеленский, украинцы, Дмитрий Разумков
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