45% украинцев главным разочарованием 2021 года среди всех украинских политиков считают Зеленского – опрос

8,5% опрошенных разочарованием уходящего года назвали пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

3,4% респондентов сказали, что больше всех разочарованы в нардепе от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Викторе Медведчуке.

3% украинцев считают разочарованием года нардепа, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Еще 3% граждан разочарованы во всех политиках.

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса, Зеленского политиком 2021 года считают 17,3% украинцев.