Во втором туре выборов президента Зеленский проиграл бы Разумкову – опрос

Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 24% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Вместе с ним во второй тур вышел бы пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – у него 16%.

За ними следуют нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (10%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9%), нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (9%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%.

Как отмечают социологи, в случае выхода во второй тур Разумкова Зеленский проиграл бы ему – 56% против 44%.

Если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко – они набрали бы по 50% голосов.

Остальных оппонентов действующий президент во втором туре победил бы: Тимошенко (53,5% против 46,5%), Бойко (63% против 37%),

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.