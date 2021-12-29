ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Во втором туре выборов президента Зеленский проиграл бы Разумкову – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленского в первом туре выборов президента готовы поддержать 24% украинцев
Зеленского в первом туре выборов президента готовы поддержать 24% украинцев
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 декабря результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 24% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Вместе с ним во второй тур вышел бы пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – у него 16%.

За ними следуют нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (10%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9%), нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (9%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%.

Как отмечают социологи, в случае выхода во второй тур Разумкова Зеленский проиграл бы ему – 56% против 44%.

Если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко – они набрали бы по 50% голосов.

Остальных оппонентов действующий президент во втором туре победил бы: Тимошенко (53,5% против 46,5%), Бойко (63% против 37%),

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Украина, выборы, рейтинг, Евгений Мураев, Игорь Смешко, Владимир Гройсман, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, президент, Дмитрий Разумков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У Златы есть грудь", "Как всегда, прекрасна и секси". Огневич засветила бюст в откровенном декольте
"У Златы есть грудь", "Как всегда, прекрасна и секси". Огневич засветила бюст в откровенном декольте
"Попытаюсь наладить личную жизнь". Стриптизер Суровцев полностью оголился в кадре, показав мускулистое тело
"Попытаюсь наладить личную жизнь". Стриптизер Суровцев полностью оголился в кадре, показав мускулистое тело
"Филя, не смешно", "Деменция наступает". Киркоров показал, как укачивает на руках орущего Баскова
"Филя, не смешно", "Деменция наступает". Киркоров показал, как укачивает на руках орущего Баскова
Модель Крисси Тейген показала, как выглядят ее брови после пересадки
Модель Крисси Тейген показала, как выглядят ее брови после пересадки
  "Обожаю лысых. У них головы похожи на члены". Гладившая лысину Потапа Полякова рассказала, какие мужчины ей нравятся
  "Обожаю лысых. У них головы похожи на члены". Гладившая лысину Потапа Полякова рассказала, какие мужчины ей нравятся
"Сиськи, как вымя", "Я вижу твой сосок". Голая дочь Болдуина и Бейсингер позировала в ванне
"Сиськи, как вымя", "Я вижу твой сосок". Голая дочь Болдуина и Бейсингер позировала в ванне
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье
  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики
  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики
В сеть попали фото Ирины Шейк с дочерью от Брэдли Купера на прогулке в Нью-Йорке
В сеть попали фото Ирины Шейк с дочерью от Брэдли Купера на прогулке в Нью-Йорке
"Ох, какая конфетка", "Очень похорошела". Звезда "Сватов" Кошмал восхитила поклонников пикантными снимками без бюстгальтера
"Ох, какая конфетка", "Очень похорошела". Звезда "Сватов" Кошмал восхитила поклонников пикантными снимками без бюстгальтера
Родион, Лука, Нил и другие. 10 украинских знаменитостей, которые в 2021 году стали родителями
Родион, Лука, Нил и другие. 10 украинских знаменитостей, которые в 2021 году стали родителями
"Самая никакая Никиты жена", "О, Ваньку передом повернули". Подольская показала всех сыновей 53-летнего Преснякова
"Самая никакая Никиты жена", "О, Ваньку передом повернули". Подольская показала всех сыновей 53-летнего Преснякова
"Я и эта алопеция собираемся дружить". Жена Уилла Смита сообщила про облысение
"Я и эта алопеция собираемся дружить". Жена Уилла Смита сообщила про облысение
"Сиськи шикарные". Michelle Andrade показала грудь и промежность
"Сиськи шикарные". Michelle Andrade показала грудь и промежность
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (154166)
2
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (95748)
3
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (89217)
4
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне (78595)
5
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (72564)
6
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность (68148)
7
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (67033)
8
"Попка у тебя – только целовать". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом (55400)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS