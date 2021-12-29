Украинцы рассказали, кого считают политиком 2021 года – опрос

В тройке лидеров также нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (8,1%) и пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (8%).

Далее идут нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (4,4%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (3,7%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (3,4%).

Остальные политики набирают менее 3%.

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.