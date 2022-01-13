Пионтковский: Запад стыдливо скрывается за формулировкой, что Украина – не член НАТО. Но если она "упадет", РФ "рванет" на страны Балтии

"Украина сейчас защищает так называемый свободный мир, если он еще существует. Это не красивая фраза. Если Украина "упадет", то в своей сумасшедшей имперской похоти они [Россия] "рванут" и на балтийские страны, и куда угодно. Запад сейчас стыдливо скрывается за формулировкой, что Украина – не член НАТО. Даже иногда [западным странам] совершенно беззастенчиво начинают объяснять, что она отвечает каким-то критериям. Нет, они не готовы воевать за Украину", – подчеркнул Пионтковский.

Он отметил, что для Украины было бы лучше получение членства в НАТО, чем предоставление ей вооружения странами Запада.

"Это самое главное. Оно должно быть финансово институзировано через систему ленд-лиза по примеру Второй мировой войны. Вопрос сейчас очень серьезный. США готовы оказывать Украине максимальную военную поддержку, потому что они не хотят войны. Они сейчас поняли, что единственный способ остановить войну – не грозить адскими санкциями, а создавать другую ситуацию на Земле, усиливать цену военного вторжения", – резюмировал Пионтковский.