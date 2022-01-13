Два комитета Рады заявили о суверенном праве Украины определять вектор ее интеграции, в частности – с ЕС и НАТО

Только Альянс и Украина имеют право принимать решения о ее вступлении в НАТО, отмечается в заявлении профильных комитетов Рады Фото: depositphotos.com

"Украина, Европейский союз и НАТО едины в своей позиции по суверенному праву Украины, Грузии и Молдовы определять вектор дальнейшей интеграции, в частности и в вопросе расширения и обретения Украиной полноправного членства в ЕС и НАТО", – подчеркивается в совместном заявлении.

Отмечается, что только Организация Североатлантического договора и Украина имеют право принимать решения о ее вступлении в НАТО.

В то же время оба комитета Рады призвали к недопущению со стороны РФ "дешевого шантажа и угроз полномасштабным вторжением в Украину в обмен на требования гарантии нерасширения Организации Североатлантического договора и евроатлантических устремлений Украины, Грузии и Молдовы", а также "блокирования прогресса переговоров по контролю за оружием массового поражения, шантажа мира угрозами размещения новых систем оружия массового поражения и фактически новой мировой войны".

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. В то же время замгоссекретаря США назвала неприемлемыми ряд предложений РФ по "гарантиям безопасности".

По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.