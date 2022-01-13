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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волкер: У россиян есть окно, чтобы провести военную операцию, пока земля будет мерзлой. США и НАТО нужно уже сейчас усиливать поддержку Украины

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Волкер: Мы не должны ждать, пока Россия вторгнется в Украину
Волкер: Мы не должны ждать, пока Россия вторгнется в Украину
Фото: ЕРА

США и НАТО нужно уже сейчас усиливать поддержку Украины, так как российские войска могут организовать вторжение в нее, пока земля остается мерзлой. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 13 января, заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

"[Россияне] хотят иметь возможность провести военную операцию на мерзлой земле и завершить ее до того, как земля оттает. Таким образом, у них есть окно, в котором они могут действовать, делать то, что собираются делать, а затем иметь возможность вести переговоры. У меня такие ожидания, и поэтому я призываю США и НАТО предпринять шаги на опережение", – подчеркнул Волкер.

По его мнению, только превентивные меры Запада позволят избежать вторжения войск РФ в Украину.

"Сейчас пришло время для усиления поддержки Украины, проведения учений, обеспечения оборудованием. Именно сейчас пора вводить санкции, пока Россия не отведет свои войска. Мы должны принять все это сегодня, а не ждать, пока Россия вторгнется, а затем делать это постфактум. Мы хотим предотвратить – мы должны иметь такое желание – предотвратить новое вторжение, а не ждать, пока это произойдет", – сказал Волкер.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Пресс-служба Западного военного округа РФ сообщила 11 января о начале учений на общевойсковых полигонах, расположенных вблизи Украины в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Отмечается, что всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники.

Сообщение об учениях появилось на следующий день после переговоров США и России в Женеве по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Теги: Владимир Путин, НАТО, санкции, агрессия, вторжение, война в Украине, война на Донбассе, Курт Волкер, войска
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