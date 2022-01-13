Волкер: У россиян есть окно, чтобы провести военную операцию, пока земля будет мерзлой. США и НАТО нужно уже сейчас усиливать поддержку Украины

Волкер: Мы не должны ждать, пока Россия вторгнется в Украину Фото: ЕРА

"[Россияне] хотят иметь возможность провести военную операцию на мерзлой земле и завершить ее до того, как земля оттает. Таким образом, у них есть окно, в котором они могут действовать, делать то, что собираются делать, а затем иметь возможность вести переговоры. У меня такие ожидания, и поэтому я призываю США и НАТО предпринять шаги на опережение", – подчеркнул Волкер.

По его мнению, только превентивные меры Запада позволят избежать вторжения войск РФ в Украину.

"Сейчас пришло время для усиления поддержки Украины, проведения учений, обеспечения оборудованием. Именно сейчас пора вводить санкции, пока Россия не отведет свои войска. Мы должны принять все это сегодня, а не ждать, пока Россия вторгнется, а затем делать это постфактум. Мы хотим предотвратить – мы должны иметь такое желание – предотвратить новое вторжение, а не ждать, пока это произойдет", – сказал Волкер.