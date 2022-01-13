Волкер: Путин знал, что США и НАТО не согласятся с его требованиями, он хотел получить отказ в Женеве и Брюсселе

"Сейчас все происходит так, как задумал Путин. Он усиливает свое военное присутствие, выдвигает требования Соединенным Штатам и НАТО, которые – он знает – неприемлемы, и осознает, что мы на это не согласимся. Следовательно, единственный резон, почему он так делает – чтобы получить отказ. Он ожидал перед тем, как поехать в Женеву, в Брюссель, что там скажут "нет". И тогда он сможет использовать этот отказ как повод, мол, поскольку интересы России в сфере безопасности были проигнорированы, у нас нет выбора, так что мы должны брать все в свои руки. Поэтому, я считаю, именно такой сценарий до сих пор вероятен", – сказал Волкер.

По его мнению, переговоры с представителями РФ не принесут серьезных результатов.

"Я думаю, Путин цинично использует этот дипломатический процесс для коварного замысла. Мы на Западе заставляем себя серьезно относиться к дипломатии и проявлять искренние старания, но я думаю, что наши ожидания по поводу результата [переговоров с россиянами] должны быть очень невысокими", – отметил Волкер.