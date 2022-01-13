Волкер: Путин знал, что США и НАТО не согласятся с его требованиями, он хотел получить отказ в Женеве и Брюсселе

"Сейчас все происходит так, как задумал Путин. Он усиливает свое военное присутствие, выдвигает требования Соединенным Штатам и НАТО, которые – он знает – неприемлемы, и осознает, что мы на это не согласимся. Следовательно, единственный резон, почему он так делает – чтобы получить отказ. Он ожидал перед тем, как поехать в Женеву, в Брюссель, что там скажут "нет". И тогда он сможет использовать этот отказ как повод, мол, поскольку интересы России в сфере безопасности были проигнорированы, у нас нет выбора, так что мы должны брать все в свои руки. Поэтому, я считаю, именно такой сценарий до сих пор вероятен", – сказал Волкер.
По его мнению, переговоры с представителями РФ не принесут серьезных результатов.
"Я думаю, Путин цинично использует этот дипломатический процесс для коварного замысла. Мы на Западе заставляем себя серьезно относиться к дипломатии и проявлять искренние старания, но я думаю, что наши ожидания по поводу результата [переговоров с россиянами] должны быть очень невысокими", – отметил Волкер.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.
В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.
12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.
Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.
13 января в Вене прошло заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о гарантиях безопасности.