Глава МИД Канады в разговоре с Кулебой отметила неприемлемость требований РФ о гарантиях невступления Украины в НАТО – МИД Украины

Кулеба и Жоли обсудили шаги для сдерживания России от новой волны агрессии в Европе Фото: EPA

"Глава канадской дипломатии отметила неприемлемость требований России по предоставлению ей гарантий невступления Украины в НАТО. Она подтвердила непреклонную поддержку нашего государства на фоне российских угроз и наращивания российского военного присутствия вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в сообщении.

Кулеба и Жоли обсудили шаги для сдерживания России от новой волны агрессии в Европе, в частности воплощение "болезненного для Москвы комплексного пакета сдерживания, включающего политические, экономические меры и меры безопасности".

Также министры поговорили о дальнейшем развитии сотрудничества Украины и Канады в сфере безопасности и обороны.

"Министры договорились активизировать взаимодействие для привлечения Ирана к ответственности за сбитие самолета PS752 и установление справедливости в этой трагедии", – говорится в сообщении.