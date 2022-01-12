Глава МИД Великобритании: Мы осуждаем агрессию и дестабилизирующую деятельность России

Трасс: Великобритания и наши союзники едины в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины Фото: EPA

По словам Трасс, Великобритания и союзники по НАТО "ясно дали понять России, что ее наращивание военного присутствия на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму неприемлемо".

"Мы осуждаем агрессию и дестабилизирующую деятельность России. Дальнейшее военное вторжение в Украину было бы крупной стратегической ошибкой и имело бы высокую цену для российской экономики, включая скоординированные санкции. Трясина затянувшегося конфликта будет стоить жизней и наносить ущерб общинам с обеих сторон. Такова реальность вооруженного конфликта, как мы видели ранее", – заявила она.

Трасс подчеркнула, что своими недавними действиями на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму Россия "нарушает свои обязательства".

"Великобритания и наши союзники едины в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы сопротивляемся угрожающему поведению Кремля. То, что произойдет дальше, будет иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе. Единственный путь вперед для России – это деэскалация и участие в содержательных дискуссиях", – сказала она.

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и Фомин, от НАТО участвовали генсек Альянса Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Шерман.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Союзники по Альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вблизи Украины и на ее территории.

Столтенберг также сказал, что Россия представляет угрозу Украине, а не наоборот. Он отметил, что если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.

В РФ по итогам встречи заявили, что отношения Москвы с НАТО "находятся на критически низком уровне".