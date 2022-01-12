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Глава МИД Великобритании: Мы осуждаем агрессию и дестабилизирующую деятельность России

Трасс: Великобритания и наши союзники едины в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины
Трасс: Великобритания и наши союзники едины в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины
Фото: EPA

Великобритания и союзники едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявила глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по итогам заседания Совета Россия – НАТО 12 января, пишет пресс-служба британского МИД.

По словам Трасс, Великобритания и союзники по НАТО "ясно дали понять России, что ее наращивание военного присутствия на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму неприемлемо".

"Мы осуждаем агрессию и дестабилизирующую деятельность России. Дальнейшее военное вторжение в Украину было бы крупной стратегической ошибкой и имело бы высокую цену для российской экономики, включая скоординированные санкции. Трясина затянувшегося конфликта будет стоить жизней и наносить ущерб общинам с обеих сторон. Такова реальность вооруженного конфликта, как мы видели ранее", – заявила она.

Трасс подчеркнула, что своими недавними действиями на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму Россия "нарушает свои обязательства".

"Великобритания и наши союзники едины в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы сопротивляемся угрожающему поведению Кремля. То, что произойдет дальше, будет иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе. Единственный путь вперед для России – это деэскалация и участие в содержательных дискуссиях", – сказала она.

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и Фомин, от НАТО участвовали генсек Альянса Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Шерман.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Союзники по Альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вблизи Украины и на ее территории.

Столтенберг также сказал, что Россия представляет угрозу Украине, а не наоборот. Он отметил, что если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.

В РФ по итогам встречи заявили, что отношения Москвы с НАТО "находятся на критически низком уровне".

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января прошла встреча на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и Фомин, делегацию США – Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, НАТО, Великобритания, МИД Великобритании, война в Украине, Лиз Трасс, войска
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