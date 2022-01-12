Россия хочет переписать историю после холодной войны и восстановить контроль над Украиной – Вершбоу

Вершбоу: НАТО четко заявил, что то, к чему стремятся россияне, бесперспективно Фото: ЕРА

По его словам, в планах России также разделение Европы и создание ситуации, при которой "страны, в частности Украина, были в постоянном состоянии уязвимости перед российской агрессией".

"НАТО четко заявил, что то, к чему стремятся россияне, бесперспективно. Но мы готовы к дипломатическому решению этих проблем, если Россия будет к этому готова", – сказал Вершбоу.

Он добавил, что НАТО – оборонный военно-политический альянс, который не создает никакой угрозы России.

"Мы не окружаем Россию своей инфраструктурой. И другие их обвинения также безосновательны... Никакие ультиматумы не могут быть приняты, особенно когда речь идет о таких неоправданных и необоснованных требованиях и извращениях исторической правды за последние 30–40 лет", – уточнил эксперт.

Экс-заместитель генсека НАТО заявил, что решение о новой агрессии против Украины принимает один человек – президент РФ Владимир Путин.

"Но я надеюсь, что все-таки процесс пойдет в таком направлении, которое уведет нас от неизбежной войны", – сказал Вершбоу.