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Россия хочет переписать историю после холодной войны и восстановить контроль над Украиной – Вершбоу

Вершбоу: НАТО четко заявил, что то, к чему стремятся россияне, бесперспективно
Вершбоу: НАТО четко заявил, что то, к чему стремятся россияне, бесперспективно
Фото: ЕРА

РФ хочет переписать историю после холодной войны и восстановить контроль над Украиной Об этом 12 января во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященной переговорам США и НАТО с Россией, заявил Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012–2016 годах, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, в планах России также разделение Европы и создание ситуации, при которой "страны, в частности Украина, были в постоянном состоянии уязвимости перед российской агрессией".

"НАТО четко заявил, что то, к чему стремятся россияне, бесперспективно. Но мы готовы к дипломатическому решению этих проблем, если Россия будет к этому готова", – сказал Вершбоу.

Он добавил, что НАТО – оборонный военно-политический альянс, который не создает никакой угрозы России.

"Мы не окружаем Россию своей инфраструктурой. И другие их обвинения также безосновательны... Никакие ультиматумы не могут быть приняты, особенно когда речь идет о таких неоправданных и необоснованных требованиях и извращениях исторической правды за последние 30–40 лет", – уточнил эксперт. 

Экс-заместитель генсека НАТО заявил, что решение о новой агрессии против Украины принимает один человек – президент РФ Владимир Путин.

"Но я надеюсь, что все-таки процесс пойдет в таком направлении, которое уведет нас от неизбежной войны", – сказал Вершбоу.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, угрозы, вторжение, Александр Вершбоу, ультиматум, Киевский форум по безопасности
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