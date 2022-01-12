Замглавы МИД РФ заявил, что Россия может перейти к политике "контрсдерживания и контрустрашения" по отношению к НАТО

Грушко добавил, что "если это будет устрашение – значит, это будет контрустрашение", а "если это будет поиск каких-то уязвимостей в оборонной системе РФ – значит, это будет поиск уязвимостей со стороны НАТО".

По утверждениям Грушко, "иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий".

Он заявил, что дальнейшее "скатывание" ситуации может привести к "самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности"

Разговор, которые прошел 2 января, российский дипломат назвал "достаточно откровенным, прямым, глубоким, насыщенным, но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам".

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и Фомин, от НАТО участвовали генсек Альянса Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Шерман.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Союзники по Альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вблизи Украины и на ее территории.

Столтенберг также сказал, что Россия представляет угрозу Украине, а не наоборот. Он отметил, что если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.