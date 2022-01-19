Блинкен прилетел в Киев и заявил, что Путин может "в очень короткие сроки" предпринять агрессивные действия против Украины

По его словам, наращивание РФ своих войск на границе с Украиной означает, что приказ о вторжении может быть отдан в кратчайшие сроки.
"Мы знаем, что есть планы еще больше увеличить эти силы в очень короткие сроки, и это дает президенту [РФ Владимиру] Путину возможность, также в очень короткие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины, – сказал Блинкен. – Я очень, очень надеюсь, что мы сможем оставить это на дипломатическом и мирном пути, но в конечном счете это будет решение президента Путина".
Госсекретарь США отметил, что приехать в Киев в подтверждение обязательств Вашингтона перед Украиной попросил его президент Джо Байден.
Блинкен прилетел в Киев в первой половине дня 19 января. Соответствующее видео опубликовано в Facebook посольства США в Украине.
На сегодняшний день у Блинкена запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
По информации Госдепартамента США, из Киева Блинкен 20 января отправится в Берлин, чтобы обсудить с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сдерживание российской агрессии против Украины.
После встреч в Киеве и Берлине Блинкен отправится в Женеву, где 21 января проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства США.
"Я еду в Киев и Берлин, где встречусь с нашими партнерами и союзниками, а затем встречусь с моим российским коллегой в Женеве. Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины", – написал Блинкен в Twitter 18 января.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.