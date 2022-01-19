Блинкен прилетел в Киев и заявил, что Путин может "в очень короткие сроки" предпринять агрессивные действия против Украины

Блинкен: Мы знаем, что есть планы еще больше увеличить силы РФ вблизи границ Украины в очень короткие сроки Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

По его словам, наращивание РФ своих войск на границе с Украиной означает, что приказ о вторжении может быть отдан в кратчайшие сроки.

"Мы знаем, что есть планы еще больше увеличить эти силы в очень короткие сроки, и это дает президенту [РФ Владимиру] Путину возможность, также в очень короткие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины, – сказал Блинкен. – Я очень, очень надеюсь, что мы сможем оставить это на дипломатическом и мирном пути, но в конечном счете это будет решение президента Путина".

Госсекретарь США отметил, что приехать в Киев в подтверждение обязательств Вашингтона перед Украиной попросил его президент Джо Байден.

Блинкен прилетел в Киев в первой половине дня 19 января. Соответствующее видео опубликовано в Facebook посольства США в Украине.

На сегодняшний день у Блинкена запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

По информации Госдепартамента США, из Киева Блинкен 20 января отправится в Берлин, чтобы обсудить с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сдерживание российской агрессии против Украины.

После встреч в Киеве и Берлине Блинкен отправится в Женеву, где 21 января проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства США.

"Я еду в Киев и Берлин, где встречусь с нашими партнерами и союзниками, а затем встречусь с моим российским коллегой в Женеве. Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины", – написал Блинкен в Twitter 18 января.