Россия может в любой момент начать вторжение в Украину – Белый дом

По словам Псаки, президент России Владимир Путин создал кризис, сосредоточив 100 тыс. российских военнослужащих вдоль границ Украины. Это число включает недавнюю переброску российских войск в Беларусь для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины, добавила она.

"Давайте проясним: мы считаем, что это чрезвычайно опасная ситуация. Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину. И то, что собирается сделать госсекретарь Блинкен, – это очень четко подчеркнуть, что существует дипломатический путь вперед. Будут ли они страдать от серьезных экономических последствий или нет, зависит от президента Путина и россиян", – отметила пресс-секретарь.