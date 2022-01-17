"Мы тоже разные сценарии рассматриваем". Песков ответил Нуланд

В контексте нынешней ситуации "Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность", сказал Песков, комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что у США есть ряд сценариев на случай вторжения России в Украину.
По его словам, в России знают от Нуланд, что США имеет 18 сценариев. "Мы также разные сценарии рассматриваем", – сказал Песков, отметив, что в Кремле считают: "их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректна у нас".
Он также назвал вопрос, поставленный Россией, "предельно прямым и предельно конкретно сформулированным". По его словам, в подобных вопросах не стоит задача "делать сложным то, что, возможно, столь сложным не является".
Песков выразил надежду, что на этой неделе американцам "что-то удастся сформулировать в письменном виде".
В качестве примера обоснованности обеспокоенности России он привел предложение Эстонии разместить на ее территории силы быстрого реагирования НАТО. По мнению Пескова, это доказывает, что не РФ является "причиной нагнетания напряженности".
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.