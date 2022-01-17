"Мы тоже разные сценарии рассматриваем". Песков ответил Нуланд

По мнению Пескова, не стоит задача "делать сложным то, что, возможно, столь сложным не является" Фото: ЕРА

В контексте нынешней ситуации "Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность", сказал Песков, комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что у США есть ряд сценариев на случай вторжения России в Украину.

По его словам, в России знают от Нуланд, что США имеет 18 сценариев. "Мы также разные сценарии рассматриваем", – сказал Песков, отметив, что в Кремле считают: "их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректна у нас".

Он также назвал вопрос, поставленный Россией, "предельно прямым и предельно конкретно сформулированным". По его словам, в подобных вопросах не стоит задача "делать сложным то, что, возможно, столь сложным не является".

Песков выразил надежду, что на этой неделе американцам "что-то удастся сформулировать в письменном виде".

В качестве примера обоснованности обеспокоенности России он привел предложение Эстонии разместить на ее территории силы быстрого реагирования НАТО. По мнению Пескова, это доказывает, что не РФ является "причиной нагнетания напряженности".