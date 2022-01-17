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"Мы тоже разные сценарии рассматриваем". Песков ответил Нуланд

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По мнению Пескова, не стоит задача "делать сложным то, что, возможно, столь сложным не является"
По мнению Пескова, не стоит задача "делать сложным то, что, возможно, столь сложным не является"
Фото: ЕРА

Москва рассматривает разные сценарии дальнейших действий, однако их меньше, чем у США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Его слова опубликовало российское госагентство ТАСС.

В контексте нынешней ситуации "Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность", сказал Песков, комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что у США есть ряд сценариев на случай вторжения России в Украину.

По его словам, в России знают от Нуланд, что США имеет 18 сценариев. "Мы также разные сценарии рассматриваем", – сказал Песков, отметив, что в Кремле считают: "их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректна у нас".

Он также назвал вопрос, поставленный Россией, "предельно прямым и предельно конкретно сформулированным". По его словам, в подобных вопросах не стоит задача "делать сложным то, что, возможно, столь сложным не является".

Песков выразил надежду, что на этой неделе американцам "что-то удастся сформулировать в письменном виде".

В качестве примера обоснованности обеспокоенности России он привел предложение Эстонии разместить на ее территории силы быстрого реагирования НАТО. По мнению Пескова, это доказывает, что не РФ является "причиной нагнетания напряженности".

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Теги: Россия, США, НАТО, Виктория Нуланд, Кремль, Дмитрий Песков, переговоры, безопасность
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