Эстония готова разместить на своей территории военных быстрого реагирования НАТО

"Мы смотрим со своей позиции. Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости", – сказал он.

По словам канцлера, в городе Тапа есть территория для принятия военных, где, в частности, можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям.

Он отметил, что даже если для солдат не хватит мест в казармах, их можно будет разместить в специальных палатках, а если военным придется задержаться в Эстонии, для них будут построены и казармы. В то же время он считает, что "союзники не приедут к нам спать в казармах, если им придется прибыть сюда в целью укрепления военной мощи".

Войска НАТО размещаются в Эстонии, Латвии, Литве и Польше на основании решений Варшавского саммита НАТО, который проходил с 8 по 9 июля 2016 года.

Боевая батальонная группа НАТО в Эстонии дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Ее возглавляет Великобритания, в состав входят также военные из Франции, Дании и Бельгии. Численность группы, по данным сайта минобороны Эстонии, составляет около 1200 военных.

Сальм отметил, что инфраструктуру для боевой группы создали за несколько месяцев, прошедших с момента принятия решения до прибытия союзников в Эстонию. "Быстрое и выдающееся историческое достижение. Я ни секунды не сомневаюсь, что мы сможем повторить это, если в ближайшее время возникнет такая необходимость", – подчеркнул он.