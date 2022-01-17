Во Львовской области пройдут военные учения с участием тренеров НАТО

Маневры продлятся два месяца – с февраля до апреля Фото: dpsu.gov.ua

В Международном центре миротворчества и безопасности завершилась конференция по планированию обучения подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке (JMTG-U).

На ней представители Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины и США обсудили тренировку пограничной комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда и бригады ВСУ и решили, что маневры во Львовской области начнутся в первой декаде февраля и продлятся до начала апреля.

"В этом году бойцов будут обучать украинские инструкторы с помощью наблюдателей-тренеров из вооруженных сил стран НАТО. Подготовка будет проводиться с использованием имитационной системы моделирования боевых действий типа JCATS", – сообщили в ГПСУ.

Учения пройдут по стандартам НАТО. Их цель – улучшить взаимодействие между составляющими сектора безопасности Украины и взаимную совместимость украинских военных с военными подразделениями стран Североатлантического альянса.

В Госпогранслужбе отметили, что после подготовки в рамках JMTG-U планируется участие Белгород-Днестровского пограничного отряда в украино-американских учениях SeaBreeze 2022.