Украинские военные вблизи оккупированного Крыма тренировались сбивать вражеские беспилотники

По словам офицера группировки войск "Юг", подполковника Александра Рабчевского, среди потенциальных целей этого комплекса – вражеские беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника.

"ЗРК "Оса-АКМ" имеет хорошую проходимость, может преодолевать водные препятствия вплавь и имеет высокие огневые возможности и позволяет уничтожать разные цели, на расстоянии до 10 км, при этом цель можно обнаружить на отдаленных до 45 км. Поэтому именно для этого мы тренируем личный состав подразделений противовоздушной обороны, потому что должны быть готовы к любым возможным действиям противника на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым", – отметил офицер, которого цитирует пресс-служба группировки "Юг".

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что на учениях военные совершенствуют свои навыки по прикрытию с воздуха сил и средств наших подразделений во время ведение боевых действий.

"Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" тренируются в условиях максимально приближенных к боевым. Даже поставленные условным противником радиоэлектронные помехи не мешают нашим военным осуществлять разведку воздушной обстановки, определять координаты целей и уничтожать беспилотные аппараты условного противника", – цитирует Наева пресс-центр командования Объединенных сил ВСУ.