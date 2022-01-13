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Украинские военные вблизи оккупированного Крыма тренировались сбивать вражеские беспилотники

Военные провели тренировку расчетов зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ"
Военные провели тренировку расчетов зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" 
Фото: Вартові півдня України / Facebook

Украинские подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Юг" провели тренировку расчетов зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" в Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

По словам офицера группировки войск "Юг", подполковника Александра Рабчевского, среди потенциальных целей этого комплекса – вражеские беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника.

"ЗРК "Оса-АКМ" имеет хорошую проходимость, может преодолевать водные препятствия вплавь и имеет высокие огневые возможности и позволяет уничтожать разные цели, на расстоянии до 10 км, при этом цель можно обнаружить на отдаленных до 45 км. Поэтому именно для этого мы тренируем личный состав подразделений противовоздушной обороны, потому что должны быть готовы к любым возможным действиям противника на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым", – отметил офицер, которого цитирует пресс-служба группировки "Юг".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=352095413424681&id=102610391706519

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что на учениях военные совершенствуют свои навыки по прикрытию с воздуха сил и средств наших подразделений во время ведение боевых действий.

"Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" тренируются в условиях максимально приближенных к боевым. Даже поставленные условным противником радиоэлектронные помехи не мешают нашим военным осуществлять разведку воздушной обстановки, определять координаты целей и уничтожать беспилотные аппараты условного противника", – цитирует Наева пресс-центр командования Объединенных сил ВСУ.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/posts/1407148273020815

Контекст:

Эта тренировка прошла на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

8 января The New York Times писало, что войска России окружили Украину с трех сторон, в том числе, и со стороны оккупированного Крыма.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, военные, военные учения, ВСУ, Сергей Наев, войска
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