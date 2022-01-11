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В случае вторжения РФ более 90% украинцев будут защищать свою страну – Ермак

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Ермак напомнил, что курс на вступление Украины в НАТО прописан в Конституции
Ермак напомнил, что курс на вступление Украины в НАТО прописан в Конституции
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что более 90% граждан встанут на защиту Украины в случае полномасштабного вторжения российских войск. Об этом он сказал британскому каналу Channel 4 News.

"Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это случится (вторжение РФ. – "ГОРДОН"), это будет приговором для НАТО и будет большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они так долго вели переговоры, а это произошло", – сказал он.

Ермак напомнил, что курс на вступление Украины в НАТО прописан в Конституции. По его словам, если кто-то из стран – членов Альянса выступает против присоединения Украины к НАТО, пусть сообщит об этом должным образом.

Глава ОП также считает, что победа Украины в конфликте с РФ будет одной из самых больших побед всех партнеров, а обострение ситуации будет одним из крупнейших поражений стран – партнеров Украины.

ВИДЕО
Видео: Channel 4 News / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война в Украине, война на Донбассе, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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