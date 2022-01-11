В случае вторжения РФ более 90% украинцев будут защищать свою страну – Ермак

Ермак напомнил, что курс на вступление Украины в НАТО прописан в Конституции Фото: president.gov.ua

"Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это случится (вторжение РФ. – "ГОРДОН"), это будет приговором для НАТО и будет большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они так долго вели переговоры, а это произошло", – сказал он.

Ермак напомнил, что курс на вступление Украины в НАТО прописан в Конституции. По его словам, если кто-то из стран – членов Альянса выступает против присоединения Украины к НАТО, пусть сообщит об этом должным образом.

Глава ОП также считает, что победа Украины в конфликте с РФ будет одной из самых больших побед всех партнеров, а обострение ситуации будет одним из крупнейших поражений стран – партнеров Украины.

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