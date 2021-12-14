Рада разрешила допустить на территорию Украины в 2022 году иностранные войска для военных учений

Верховна Рада #Рада9 схвалила рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях, #ЗП6359 pic.twitter.com/14rlgwqMky— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 14, 2021
Заместитель министра обороны Анатолий Петренко, представляя законопроект, пояснил, что его принятие позволит провести на территории Украины 10 многонациональных учений, в которых примут участие около 21 тыс. украинских военнослужащих и 11,5 тыс. представителей стран НАТО и других иностранных партнеров с соответствующим вооружением и военной техникой.
Он подчеркнул, что проведение многонациональных учений в Украине будет способствовать укреплению национальной обороноспособности и поддержит политико-дипломатические усилия, связанные с безопасностью в регионе.
Согласно тексту законопроекта, иностранные вооруженные силы будут допущены на территорию Украины для участия в:
- многонациональных учениях "Объединенные усилия";
- украинско-американских учениях Rapid Trident;
- украинско-британских учениях Cossack Mace;
- многонациональных учениях "Светлая лавина";
- украинско-польских учениях Silver Saber;
- украинско-американских учениях Sea Breeze;
- украинско-румынских учениях Riverine;
- многонациональных учениях "Кленовая арка"
- многонациональных учениях "Викинг – 2022".
Закон вступает в силу со дня его обнародования.