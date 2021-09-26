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Украинские военные приняли участие в десантировании многонационального подразделения. Фоторепортаж

Сегодня 15.15
В рамках военных учений Rapid Trident 2021 состоялось совместное десантирование украинских военных, военнослужащих США и стран-партнеров. Десантирование происходило из американских военно-транспортных самолетов С-130 "Геркулес" с высоты 400 метров. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Минобороны Украины. Учения Rapid Trident пройдут с 20 сентября по 1 октября. В них примут участие примерно 6 тыс. военных из 15 стран. Кроме военнослужащих из Украины и США, к учениям присоединятся представители Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.
Теги: США, Украина, военные, Rapid Trident, Минобороны, самолеты, учения, военнослужащий, парашют
 

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