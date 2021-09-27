ВСУ провели боевые стрельбы из "Буков"

"Расчеты "Бук-М1" Шепетовского зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" выполнили боевые пуски по целям, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты "ВР-3 Рейс", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что зенитчикам ВСУ удалось поразить все воздушные цели.