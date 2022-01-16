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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Путин – мастер нагнетать страхи. Он останавливается только там, где его останавливают

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Кулеба: Если Путин хочет знать, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, все, что ему нужно сделать, это посмотреть в зеркало
Кулеба: Если Путин хочет знать, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, все, что ему нужно сделать, – это посмотреть в зеркало
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин сам создал кризис в отношениях с Западом, чтобы при его разрешении потребовать уступок, уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в интервью Bild, опубликованном 16 января, отвечая на вопрос, как Западу следует реагировать на угрозы Путина.

"Путин – мастер нагнетать страхи. С годами сформировалась четкая модель поведения: во-первых, он создает проблемы и кризисы. Затем он приглашает других обсудить и решить проблемы и кризисы вместе с ним. И в конце концов сам предлагает решения, требующие уступок от оппонентов. Мы смотрели этот фильм много-много раз... Президент Путин останавливается только там, где его останавливают, он понимает только язык силы", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что сила западных стран в этой ситуации – в их единстве. По словам министра, следует работать вместе, чтобы реализовать трехуровневый пакет сдерживания и четко заявить о неприемлемой цене дальнейшей агрессии, в то же время убеждая Москву использовать дипломатию вместо применения силы.

Он также снова напомнил, что решение о вступлении Украины в НАТО может быть принято исключительно Украиной и 30 странами – членами НАТО.

"Парадокс заключается в том, что действия России мотивируют соседние с Россией страны искать коллективную безопасность в НАТО. Россия десятилетиями создавала вдоль своих границ пояс конфликта и в различных формах подрывала безопасность практически всех соседних стран. Если Путин хочет знать, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, все, что ему нужно сделать, – это посмотреть в зеркало", – отметил министр.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Теги: Владимир Путин, НАТО, санкции, переговоры, кризис, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, безопасность
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