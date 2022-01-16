Кулеба: Путин – мастер нагнетать страхи. Он останавливается только там, где его останавливают

Кулеба: Если Путин хочет знать, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, все, что ему нужно сделать, – это посмотреть в зеркало Фото: EPA

"Путин – мастер нагнетать страхи. С годами сформировалась четкая модель поведения: во-первых, он создает проблемы и кризисы. Затем он приглашает других обсудить и решить проблемы и кризисы вместе с ним. И в конце концов сам предлагает решения, требующие уступок от оппонентов. Мы смотрели этот фильм много-много раз... Президент Путин останавливается только там, где его останавливают, он понимает только язык силы", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что сила западных стран в этой ситуации – в их единстве. По словам министра, следует работать вместе, чтобы реализовать трехуровневый пакет сдерживания и четко заявить о неприемлемой цене дальнейшей агрессии, в то же время убеждая Москву использовать дипломатию вместо применения силы.

Он также снова напомнил, что решение о вступлении Украины в НАТО может быть принято исключительно Украиной и 30 странами – членами НАТО.

"Парадокс заключается в том, что действия России мотивируют соседние с Россией страны искать коллективную безопасность в НАТО. Россия десятилетиями создавала вдоль своих границ пояс конфликта и в различных формах подрывала безопасность практически всех соседних стран. Если Путин хочет знать, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, все, что ему нужно сделать, – это посмотреть в зеркало", – отметил министр.