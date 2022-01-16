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ПОЛИТИКА

Посол Украины при НАТО заявила, что после переговоров РФ с Альянсом уровень угрозы для Украины не уменьшился

Галибаренко: На призывы к деэскалации вокруг Украины РФ никак не отреагировала
Галибаренко: На призывы к деэскалации вокруг Украины РФ никак не отреагировала
Скриншот: ukrainian.voanews.com

Позиция стран НАТО, которые не стали соглашаться на требования России по "гарантиям безопасности", не означает уменьшение угрозы для Украины со стороны РФ. Об этом заявила посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко в интервью "Голосу Америки", которое было опубликовано 15 января.

"Диалог был тяжелым. Но, как сказал генсек [Йенс Столтенберг], диалог был важен, чтобы понять в том числе и требования, и позицию Российской Федерации. Меня, конечно, очень радует в этой ситуации, что все без исключения делегации выступили в поддержку Украины и все единогласно отказались обсуждать ультимативные требования РФ, особенно касающиеся перспектив расширения НАТО за счет Украины", – сказала она.

На вопрос, означает ли позиция стран НАТО, что уровень угрозы для Украины может уменьшится, Галибаренко ответила: "К сожалению, не значит".

"И, как рассказали нам союзники, к сожалению, на призывы к РФ осуществить деэскалацию вокруг Украины российская делегация никак не отреагировала. Поэтому скажу четко: хочешь мира – готовься к войне. Надо быть готовыми продолжить дипломатические усилия, но в то же время понимать, что Россия может выбрать путь вооруженного конфликта", – заявила посол.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".

Теги: Россия, Украина, НАТО, российская агрессия, война в Украине, Наталья Галибаренко
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