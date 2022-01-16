Посол Украины при НАТО заявила, что после переговоров РФ с Альянсом уровень угрозы для Украины не уменьшился

Галибаренко: На призывы к деэскалации вокруг Украины РФ никак не отреагировала Скриншот: ukrainian.voanews.com

"Диалог был тяжелым. Но, как сказал генсек [Йенс Столтенберг], диалог был важен, чтобы понять в том числе и требования, и позицию Российской Федерации. Меня, конечно, очень радует в этой ситуации, что все без исключения делегации выступили в поддержку Украины и все единогласно отказались обсуждать ультимативные требования РФ, особенно касающиеся перспектив расширения НАТО за счет Украины", – сказала она.

На вопрос, означает ли позиция стран НАТО, что уровень угрозы для Украины может уменьшится, Галибаренко ответила: "К сожалению, не значит".

"И, как рассказали нам союзники, к сожалению, на призывы к РФ осуществить деэскалацию вокруг Украины российская делегация никак не отреагировала. Поэтому скажу четко: хочешь мира – готовься к войне. Надо быть готовыми продолжить дипломатические усилия, но в то же время понимать, что Россия может выбрать путь вооруженного конфликта", – заявила посол.