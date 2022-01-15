США и НАТО готовы к новым переговорам с Россией – Госдеп

Столтенберг и Блинкен провели беседу по итогам переговоров с Россией Фото: ЕРА

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепа Неда Прайса, опубликованном 14 января.

"Соединенные Штаты и НАТО готовы к новой встрече с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога. США и их союзники по НАТО едины в отношении дипломатического пути вперед и призывают Россию принять немедленные меры для деэскалации продолжающейся агрессии против Украины", – заявил Прайс по итогам переговоров Блинкена и Столтенберга.

США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией, отметил Блинкен в Twitter.