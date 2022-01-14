Столтенберг: В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но не устанавливали сроков

"Украина уже подала заявку на членство, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации Вооруженных сил по нашим стандартам. На саммите в Бухаресте в 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали сроков, когда именно", – заявил он.

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе.