В НАТО отметили "значительный прогресс" Украины в реформах в сфере обороны

"Мы встретились с нашими украинскими и грузинскими коллегами отдельно, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности в их странах и длительный прогресс в сфере реформ в оборонной отрасли", – сказал Бауэр.

По мнению натовских военачальников, Украина добилась прогресса в реформировании вооруженных сил, несмотря на значительные проблемы. В частности, Бауэр отметил успехи украинских спецподразделений.

"Мы призываем их оставаться благосклонными к реформам вооруженных сил, что позволит улучшить безопасность и развитие для всех украинцев", – добавил Бауэр.