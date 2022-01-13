"Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа". Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО

По словам Залужного, он ознакомил участников с текущей ситуацией с безопасностью вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Акцентировал на том, что Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа и продолжает агрессию против нас и наращивает свое военное присутствие вокруг нашей границы. В то же время, заверил, что Вооруженные силы вместе со всей украинской нацией готовы действовать при любых сценариях развития ситуации. Сосредоточил внимание на использовании государством-агрессором инструментов гибридной войны, среди которых и газовый шантаж, так называемый "миграционный кризис", и информационная война", – сообщил он.

Главнокомандующий отметил, что угроза нового этапа вооруженной агрессии России наряду с ее ультиматумом Западу "требует комплексного и консолидированного ответа, основывающегося на незыблемых ценностях демократического мира".

"Убежден, что Вооруженные силы Украины станут достойной и эффективной боевой составляющей союзных войск НАТО", – заявил Залужный.

Он также сообщил, что во время встречи с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром обсудил вопросы практической реализации Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и продолжения военного сотрудничества.