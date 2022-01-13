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"Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа". Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО

Залужный:
Залужный: 
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 13 января принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов) Альянса в формате с Украиной. Об этом сообщается на странице главнокомандующего в Facebook.

По словам Залужного, он ознакомил участников с текущей ситуацией с безопасностью вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Акцентировал на том, что Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа и продолжает агрессию против нас и наращивает свое военное присутствие вокруг нашей границы. В то же время, заверил, что Вооруженные силы вместе со всей украинской нацией готовы действовать при любых сценариях развития ситуации. Сосредоточил внимание на использовании государством-агрессором инструментов гибридной войны, среди которых и газовый шантаж, так называемый "миграционный кризис", и информационная война", – сообщил он.

Главнокомандующий отметил, что угроза нового этапа вооруженной агрессии России наряду с ее ультиматумом Западу "требует комплексного и консолидированного ответа, основывающегося на незыблемых ценностях демократического мира".

"Убежден, что Вооруженные силы Украины станут достойной и эффективной боевой составляющей союзных войск НАТО", – заявил Залужный.

Он также сообщил, что во время встречи с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром обсудил вопросы практической реализации Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и продолжения военного сотрудничества.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/227455652883261

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Генштаб ВСУ, ВСУ, Валерий Залужный
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