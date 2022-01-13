Столтенберг поговорил с Джонсоном и заявил, что готов снова встретиться в Совете Россия – НАТО

"Поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить безопасность в Европе и ситуацию внутри и вблизи Украины. Мы едины в НАТО, готовы защищать друг друга, и готовы снова встретиться в Совете НАТО – Россия", – написал он.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января проходит встреча на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и Фомин, делегацию США – Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания. В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января заседание Совета Россия – НАТО завершилось, переговоры продлились около четырех часов, хотя ожидалось, что встреча завершится примерно через три часа.