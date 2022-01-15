Пока ружье эскалации приставлено к голове Украины, прогресса на переговорах с Россией не будет – Блинкен

Блинкен: Если в России выберут конфронтацию, если они выберут агрессию, мы полностью готовы к этому Фото: EPA

"Мы поделились с россиянами нашей глубокой обеспокоенностью действиями, которые они предпринимают не только в отношении Украины, но и в более широком смысле. Они поделились своими опасениями. Мы дали друг другу, я думаю, немало поводов для размышлений", – отметил Блинкен.

По его словам, теперь США проведут "очень тесные консультации с союзниками и партнерами", и, как он предполагает, в Москве будет проходить аналогичный процесс.

Он еще раз подчеркнул, что в США не ожидали прорывов от этих переговоров.

"Мы сказали, что ничего не произойдет, если это не будет основано на взаимности, под которой я подразумеваю, что если мы собираемся что-то сделать для разрешения каких-либо законных опасений России, они должны сделать то же самое, когда дело доходит до наших опасений. Теперь у нас есть возможность напрямую поделиться этими опасениями. Однако если действительно и случится прогресс, он не может произойти, пока ружье эскалации приставлено к голове Украины. Так что нам нужно увидеть какую-то значимую деэскалацию, чтобы перейти к конкретному прогрессу", – сказал Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что президент РФ Владимир Путин "очень хорош в том, чтобы держать все свои возможности открытыми". Блинкен полагает, что Путин сейчас "прикидывает, что может сработать, а что – нет, и еще не до конца решил, что собирается делать". В этой ситуации ответственность США, по словам чиновника, состоит в том, чтобы "четко прояснить, какие есть варианты и какими будут последствия вариантов, которые он мог бы выбрать".

Блинкен также подчеркнул, что нынешний кризис создан действиями РФ, Россия решает, по какому пути идти, и хотя США привержены пути дипломатии и диалога, "если они выберут конфронтацию, если они выберут агрессию, мы полностью готовы к этому".