Пионтковский: В политикуме США – абсолютно проукраинская позиция. Москва переоценила влияние людей, которых считает своими агентами

При этом он отметил, что администрация президента США Джо Байдена расколота из-за вопроса российской агрессии против Украины.

"Вызов автократов Америки – единственный: судьба Китая и Украины, особенно после афганского провала. В Тегеране, Москве, Пекине убеждены, что еще немного – и Запад упадет. Они, мол, дойдут до цели, к которой шли несколько веков. Падения Украины и Тайваня будут одновременными событиями. Или не будут. Это понимает самая прогрессивная часть американского политического класса, который в администрации Байдена представляют госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин", – отметил Пионтковский.

По его словам, люди, которых РФ считает своими агентами, не имеют в США серьезного влияния.

"Если бы не [советник по национальной безопасности президента США Джейк] Салливан, можно было бы говорить о единстве американского политикума. Иногда в деятельности Байдена проявляются действия Салливана. В то же время в политикуме в целом абсолютно проукраинская позиция. Москва наверняка переоценила влияние людей, которых считает своими агентами. Когда я называю Салливана "агентом Кремля", это не значит, что он получает за это зарплату", – подчеркнул Пионтковский.