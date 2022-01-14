РФ начала масштабную проверку боеготовности оккупационных войск в ОРДЛО – украинская разведка

По данным украинской разведки, подразделения оккупационных войск в ОРДЛО выведены на полигоны для занятий по огневой подготовке Фото: depositphotos.com

"Командование вооруженных сил РФ продолжает усиливать контроль над положением дел в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. С начала текущей недели комиссией 8-й армии Южного военного округа ВС РФ начата масштабная проверка боевой и мобилизационной готовности 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, отдельные подразделения оккупационных войск в ОРДЛО выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке, в том числе с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами.

Помимо этого, комиссия из РФ проверяет запасы и условия хранения вооружения, боеприпасов, военной техники и материальных средств, завезенных из России для формирования подразделений мобилизационного резерва 1-го и 2-го АК.