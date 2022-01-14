За сутки на Донбассе боевики дважды открывали огонь из запрещенного вооружения – штаб ООС

По данным штаба, 13 января близ Причепиловки боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм. Недалеко от Станицы Луганской оккупанты устроили обстрел из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток по состоянию на 7.00 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, сообщили в пресс-центре.

12 января боевики нарушили перемирие три раза, пострадал украинский военный.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.