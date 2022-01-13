12 января на Донбассе боевики три раза нарушили перемирие, боевую травму получил украинский военный – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается семь лет Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"12 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в среду открывали огонь в районе населенных пунктов Причепиловка (дважды – из ручных и станковых противотанковых гранатометов) и Новозвановка (из минометов калибра 120 мм).

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – отметили в пресс-центре.

В первые семь часов 13 января огневой активности боевиков штаб ООС не фиксировал.

11 января боевики нарушили перемирие один раз.