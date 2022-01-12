Оккупанты глушили беспилотники ОБСЕ во время 16 полетов

Как говорится в отчете ОБСЕ, беспилотники глушили 10 января трижды во время пролета над участком разведения в районе населенного пункта Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и еще трижды – возле других районов вблизи Петровского.

Дважды беспилотники ОБСЕ испытывали препятствия во время пролета над районами недалеко от Мирного (неподконтрольный правительству, 28 км юго-западнее Луганска) и дважды – у Круглика (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Луганска).

А также по одному разу глушились беспилотники над районами рядом с: