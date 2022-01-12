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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты глушили беспилотники ОБСЕ во время 16 полетов

10 января беспилотники ОБСЕ трижды глушились возле Петровского
10 января беспилотники ОБСЕ трижды глушились возле Петровского
Фото: depositphotos.com

Беспилотники наблюдателей Миссии ОБСЕ 16 раз испытывали препятствия во время пролета над территориями Донбасса, неподконтрольными правительству. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 11 января 2022 года.

Как говорится в отчете ОБСЕ, беспилотники глушили 10 января трижды во время пролета над участком разведения в районе населенного пункта Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и еще трижды – возле других районов вблизи Петровского.

Дважды беспилотники ОБСЕ испытывали препятствия во время пролета над районами недалеко от Мирного (неподконтрольный правительству, 28 км юго-западнее Луганска) и дважды – у Круглика (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Луганска).

А также по одному разу глушились беспилотники над районами рядом с:

  • Вершиной (подконтрольный правительству, 63 км к северо-востоку от Донецка);
  • Криничным (неподконтрольный правительству, 67 км к северо-востоку от Донецка);
  • Воздвиженкой (подконтрольный правительству, 66 км к северо-востоку от Донецка);
  • Луганским (подконтрольный правительству, 59 км к северо-востоку от Донецка);
  • Стилой (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка);
  • Докучаевском (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка).
Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ОБСЕ, Донбасс, оккупация, беспилотники, война в Украине, война на Донбассе
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