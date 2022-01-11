Гибель двух украинских военных на Донбассе. Производство открыто по статье о небрежном отношении к службе

По предварительной информации прокуратуры, военные подорвались во время восстановления минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории вблизи населенного пункта Крутая Балка в Донецкой области.
"Уголовное производство начато по факту небрежного отношения военного должностного лица к службе, которое повлекло за собой тяжкие последствия, совершенного в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование ведет территориальное управление Госбюро расследований, расположенное в Краматорске, под процессуальным руководством Донецкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.
Отмечается, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. На месте происшествия работают прокуроры, следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты взрывотехнической службы управления Нацполиции в Донецкой области.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Перемирие вступило в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.
22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.