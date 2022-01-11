Гибель двух украинских военных на Донбассе. Производство открыто по статье о небрежном отношении к службе

По предварительной информации прокуратуры, военные подорвались во время восстановления минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории вблизи населенного пункта Крутая Балка в Донецкой области.

"Уголовное производство начато по факту небрежного отношения военного должностного лица к службе, которое повлекло за собой тяжкие последствия, совершенного в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведет территориальное управление Госбюро расследований, расположенное в Краматорске, под процессуальным руководством Донецкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Отмечается, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. На месте происшествия работают прокуроры, следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты взрывотехнической службы управления Нацполиции в Донецкой области.