В Чехии в три раза сократили срок мужчине, которого обвиняли в войне против Украины на Донбассе

В сентябре прошлого году Новачека осудили на 20 лет за участие в войне на Донбассе, сообщало "Радіо Свобода".

Согласно материалам дела, он отправился на оккупированную часть Донбасса в июле 2015 года и находился там до февраля 2016-го, чтобы принять участие в боевых действиях против украинских войск. Там он прошел военную учебу, получил оружие и снаряжение и выполнял такие задачи, как разведка, несение караула и патрулирование, а также участвовал в боях с украинскими войсками "с намерением нанести им ранение или смерть".

Новачек признал, что ездил в Украину и жил там в казармах среди боевиков. Но он утверждал, что не участвовал в боевых операциях. По его словам, он поехал на оккупированную часть Донбасса, чтобы быть там с девушкой, с которой познакомился в соцсетях, а когда его начали убеждать вступить в "армию Новороссии", не согласился и стал гражданским работником группировки "ДНР", работая на кухне.

Доказательствами участия Новачека в войне были его фотографии в форме и с оружием или разговоры в социальных сетях. Но сам чех утверждал, что только выдавал себя за боевика, чтобы его не высмеивали.

Апелляционный суд пересмотрел дело и пришел к выводу, что нет доказательств участия Новачека в боевых действиях. Ему уменьшили срок с 20 лет до шести.